Командир Дунай: на Херсонщине ВСУ бьют по ложным целям благодаря связистам

Командир роты связи 674-го отдельного гвардейского батальона связи подчеркнул, что объекты военной связи, в том числе ложные, размещают вдали от населенных пунктов, чтобы не подвергать опасности мирное население

ГЕНИЧЕСК, 20 октября. /ТАСС/. Связисты группировки войск "Днепр" дезориентируют Вооруженные силы Украины, выставляя ложные ретрансляторы и станции спутниковой связи в Херсонской области. Противник путается и наносит удары по ложным целям, тратя свои ресурсы, заявил ТАСС командир роты связи 674-го отдельного гвардейского батальона связи с позывным Дунай.

"Выставляем ложные командные пункты, ложные станции спутниковой связи, выставляем ложные ретрансляторы, чтобы запутать противника. Он наносит удары по ложным целям, не задевая основные цели. Плюс [противник] наносит себе материальный ущерб, тратя снаряды и дроны", - сказал военнослужащий.

Дунай подчеркнул, что объекты военной связи, в том числе ложные, размещают вдали от населенных пунктов, чтобы не подвергать опасности мирное население. По словам командира, связисты часто выполняют задачи под огнем противника, рискуя своей жизнью.

"Прибыл солдат мобилизованный с позывным Вичуга. Мы его в тыловом районе обучили работать на станции спутниковой связи. При огневом воздействии противника перебило провода от станции спутниковой связи до конечной аппаратуры связи. Он не растерялся, экипировался, добрался до места разрыва, соединил провода и продолжил выполнять боевую задачу", - подчеркнул командир роты связи.

Ежегодно 20 октября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День военного связиста. Дата была введена указом президента РФ Владимира Путина от 21 мая 2006 года. До этого праздник отмечался как День войск связи ВС РФ. С 2022 года подразделения войск связи задействованы в спецоперации на Украине. Опыт обеспечения связью в ходе СВО аккумулируется и внедряется в процесс подготовки и обучения военных связистов.