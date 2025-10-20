Связист при атаке ВСУ спас личный состав и оборудование

Командир взвода связи лейтенант Ильин своими действиями предотвратил утечку секретной информации ВС РФ

ГЕНИЧЕСК, 20 октября. /ТАСС/. Раненый командир взвода связи лейтенант Ильин при атаке ударных беспилотников ВСУ эвакуировал из-под огня товарищей и спас шифровальное оборудование, утеря которого могла повлечь утечку секретной информации ВС РФ. Об этом сообщил журналистам командир 674-го отдельного гвардейского батальона связи с позывным Лайнер.

"Они [военнослужащие] ехали с шифровальной аппаратурой связи, был налет FPV-дронов. FPV ударил в метре от квадроцикла. [Ильин] получил серьезное ранение, но не растерялся, не испугался, загрузили раненого бойца на квадроцикл, продолжили движение. Далее налет второго FPV. Он [Ильин] достал ружье и сбил беспилотник при подлете, спас личный состав и аппаратуру шифрования", - рассказал командир батальона.

Лайнер добавил, что раненый Ильин на квадроцикле доставил бойцов до точки эвакуации, а сам остался с оборудованием ожидать другую эвакуационную машину. За выполнение задачи военнослужащий представлен к медали "За отвагу".

"Со второй машиной он приехал, привез аппаратуру шифрования, сдал ее. Только после этого Ильина отвезли в госпиталь на лечение. Утеря оборудования означала была компрометацию ключей не только для нашей дивизии, но и для войск вообще. Пришлось бы менять все полностью ключи шифрования", - пояснил командир батальона связи.

Ежегодно 20 октября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День военного связиста. Дата была введена указом президента РФ Владимира Путина от 21 мая 2006 года. До этого праздник отмечался как День войск связи ВС РФ. С 2022 года подразделения войск связи задействованы в спецоперации на Украине. Опыт обеспечения связью в ходе СВО аккумулируется и внедряется в процесс подготовки и обучения военных связистов.