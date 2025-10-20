В ДНР "Ланцет" "Рубикона" уничтожил САУ Caesar ВСУ на расстоянии 65 км
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Барражирующий боеприпас "Ланцет" Испытательного центра "Рубикон" совместно с разведывательным БПЛА Zala уничтожил самоходную артиллерийскую установку Caesar украинских боевиков в ДНР, преодолев 65 км. Об этом сообщили в Минобороны России.
Так, вблизи населенного пункта Петровка в ДНР расчетом разведывательного БПЛА Zala центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" была обнаружена САУ Caesar французского производства, которая вела огонь по позициям подразделений и населенным пунктам Донецкой Народной Республики.
"Оператор Zala отследил перемещение САУ противника от огневой позиции к укрытию и передал координаты цели на командный пункт. По выявленным координатам был нанесен точечный удар расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" центра "Рубикон", преодолевшего до поражения орудия противника около 65 километров", - говорится в сообщении.