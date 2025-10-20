В ДНР "Ланцет" "Рубикона" уничтожил САУ Caesar ВСУ на расстоянии 65 км

Вблизи населенного пункта Петровка расчетом разведывательного БПЛА Zala центра перспективных беспилотных технологий была обнаружена самоходная артиллерийская установка, которая вела огонь по позициям подразделений и населенным пунктам республики

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Барражирующий боеприпас "Ланцет" Испытательного центра "Рубикон" совместно с разведывательным БПЛА Zala уничтожил самоходную артиллерийскую установку Caesar украинских боевиков в ДНР, преодолев 65 км. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Так, вблизи населенного пункта Петровка в ДНР расчетом разведывательного БПЛА Zala центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" была обнаружена САУ Caesar французского производства, которая вела огонь по позициям подразделений и населенным пунктам Донецкой Народной Республики.

"Оператор Zala отследил перемещение САУ противника от огневой позиции к укрытию и передал координаты цели на командный пункт. По выявленным координатам был нанесен точечный удар расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" центра "Рубикон", преодолевшего до поражения орудия противника около 65 километров", - говорится в сообщении.