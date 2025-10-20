Марочко: взяв Ленино, ВС РФ вышли к админгранице ДНР на стыке с Днепропетровщиной
ЛУГАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Освободив населенный пункт Ленино (украинское название - Молодецкое) в Донецкой Народной Республике, российские военнослужащие вышли к административной границе ДНР на стыке с Днепропетровской областью. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"С освобождением населенного пункта Ленино - оно же Молодецкое, - которое находится юго-западнее от Красноармейска, наши военнослужащие, прежде всего, вышли на административную границу Российской Федерации, поскольку данный населенный пункт находится как раз на стыке ДНР и Днепропетровщины. И, естественно, наши военнослужащие сейчас с освобождением данного населенного пункта показывают, что будут освобождать всю территорию ДНР", - сказал он.
Марочко отметил, что в целом силы РФ активно продвигаются на этом участке фронта - стыке ДНР и Днепропетровской области.
Бойцы "Центра" освободили Ленино 20 октября, сообщили ранее в Минобороны РФ.