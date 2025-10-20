Бойцы "Севера-V" уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра

Бойцы ВС РФ устроили засаду на пути следования противника

Редакция сайта ТАСС

© Добровольческий корпус/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Военнослужащие бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, организовали засаду и уничтожили пехоту ВСУ севернее Часова Яра в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпуса.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Разведка бригады выявила движение пехоты противника по одной из дорог севернее Часова Яра. Противник регулярно, раз в несколько дней и в одно и то же время, проводил ротацию, используя этот маршрут. Было принято решение организовать засаду на пути следования противника с применением дронов со сбросами. Ночью, в назначенный час, ударные дроны бригады вылетели в район проведения операции. Все прошло по плану", - сообщили там.