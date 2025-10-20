Марочко: после освобождения Ленино ДНР силы РФ начали продвижение на север

Военный эксперт отметил, что в соседнем Удачном у российских военных также есть успехи - заняты новые рубежи и позиции, расширена зона контроля

ЛУГАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив населенный пункт Ленино (украинское название - Молодецкое) в Донецкой Народной Республике, начали продвижение на север - по направлению Сергеевки. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Сейчас, по моим данным, уже не останавливаясь на достигнутых результатах, наши военнослужащие продолжают движение в северном направлении от Ленино по направлению населенного пункта Сергеевка", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что в соседнем Удачном у российских военных также есть успехи - заняты новые рубежи и позиции, расширена зона контроля. "Так что в ближайшее время здесь, предполагаю, ждем позитивную динамику. Предпосылки к этому есть. И те данные, которые поступают с линии боевого соприкосновения, говорят о том, что наши военнослужащие будут продвигаться и освобождать территорию Донецкой Народной Республики на этом участке довольно-таки интенсивными темпами", - считает Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что, освободив Ленино, российские военнослужащие вышли к административной границе ДНР на стыке с Днепропетровской областью.

Бойцы "Центра" освободили Ленино 20 октября, сообщили ранее в Минобороны России.