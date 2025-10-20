ТАСС: корпусная реформа ВСУ Сырского не работает

В российских силовых структурах сообщил, что украинские оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки заменили группы войск "Запад", "Север", "Восток" и "Юг"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Корпусная реформа ВСУ, которая началась по инициативе главкома украинской армии Александра Сырского, не возымела эффекта. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 20 октября 2025 года

Там пояснили, что украинские оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки заменили четыре группы войск: "Запад", "Север" (Объединенных сил ВСУ), "Восток" и "Юг". Наряду с ними также существует отдельная группа войск ВСУ "Курск", которая отвечает за территорию Сумской области и включает подразделения 8-го десантно-штурмового корпуса.

"Таким образом, реформа Сырского по армейским корпусам не работает. На деле получается полный раздрай", - указал собеседник ТАСС.

Он подчеркнул, что в зоне ответственности российской группировки войск "Север" - самой немногочисленной, - действуют три из пяти новых групп войск ВСУ. Это группа войск "Запад" в Черниговской области, группа войск "Север" в Харьковской области, группа войск "Курск" в Сумской области.

По его данным, группу войск ВСУ "Север" возглавил генерал Михаил Драпатый, которого Сырский отправил на понижение после ликвидации оперативно-стратегической группировки войск ВСУ "Днепр" и критики системы украинской армии. В свою очередь группу войск ВСУ "Курск" возглавил командир 8-го корпуса десантно-штурмовых войск полковник Дмитрий Волошин. Собеседник ТАСС отметил, что этот человек известен тем, что "практически полностью сточил 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду в Курской области будучи комбригом".

Однако, отметил собеседник агентства, практически ничего не известно о командующем группой войск ВСУ "Запад". По его мнению, из-за низкой интенсивности боевых действий в зоне ответственности, руководитель пока не назначен из-за отсутствия острой необходимости в этом. Приписанные к группе украинские подразделения, добавил он, используют для закрытия дыр в зонах ответственности других армий, а их территорию и позиции - в качестве базы для восстановления боеспособности доукомплектования.