ТАСС: ВСУ попали в "бермудский треугольник" у Красного Лимана

В рядах бригады Вооруженных сил Украины царит паника, "близится обвал фронта на краснолиманском направлении", отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Участок между Ставками, Кировском и Красным Лиманом в ДНР для 63-й механизированной бригады ВСУ стал точкой невозврата, близится обвал фронта с украинской стороны. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехваты.

"Боевики несут огромные потери, они в отчаянии. Участок между населенными пунктами Ставки, Кировск и Красный Лиман для 63-й мехбригады ВСУ стал "бермудским треугольником", а для украинских военных - общей могилой", - указал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в рядах бригады ВСУ царит паника, "близится обвал фронта на краснолиманском направлении".

Собеседник ТАСС обратил внимание, что артиллерия и дроны 25-й армии группировки войск "Запад" "кошмарят солдат ВСУ круглосуточно", а любое движение боевиков поражается из установок полевой артиллерии и FPV-дронами.