Над регионами России за три часа уничтожили 14 украинских БПЛА

Из них 10 аппаратов сбили в Ростовской области

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа уничтожили 14 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 20 октября 2025 года

"20 октября с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 над территорией Ростовской области, 3 над территорией Воронежской области и 1 над территорией Саратовской области", - сказали в ведомстве.