Боец Филиппов уничтожил несколько боевиков и четыре дрона ВСУ

В Минобороны подчеркнули, что действия рядового способствовали овладению и удержанию опорного пункта противника до прибытия подкрепления

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Гвардии рядовой Юрий Филиппов скрытно пробрался на опорный пункт ВСУ, после чего ликвидировал несколько солдат и четыре беспилотника противника. В составе штурмовой группы он выполнял боевую задачу по взятию опорного пункта, сообщили в Минобороны России.

"Скрытно продвигаясь к позициям врага, Юрий Филиппов при помощи кусачек проделал проход в колючей проволоке, после чего незаметно преодолел минно-взрывные препятствия. Одним из первых Юрий ворвался на опорный пункт противника и вступил в стрелковый бой. Действуя смело и решительно, гвардии рядовой Юрий Филиппов уничтожил нескольких боевиков, тем самым дал товарищам возможность беспрепятственно подойти к позициям и овладеть опорным пунктом противника без потерь", - говорится в сообщении.

Впоследствии противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции. Филиппов, ведя оборонительный бой, уничтожил несколько солдат ВСУ и сбил из личного стрелкового оружия четыре беспилотника противника. В министерстве подчеркнули, что действия гвардии рядового способствовали овладению и удержанию опорного пункта противника до прибытия подкрепления, что послужило плацдармом для последующего продвижения мотострелковых подразделений.

Также в военном ведомстве рассказали о подвиге рядового Артема Гаврилова. Он выполнял боевую задачу по доставке оборудования средств радиоэлектронной борьбы на позицию, находящуюся вблизи линии боевого соприкосновения.

"Рядовой Артем Гаврилов во время движения к месту назначения заметил вражеский беспилотник и своевременно предупредил о грозящей опасности свою группу. Точными выстрелами Артем уничтожил беспилотник, предотвратив возможные потери среди личного состава и повреждение оборудования", - сообщили в ведомстве. Там проинформировали, что в итоге группа, в составе которой находился Гаврилов, преодолела опасный участок, достигла назначенной позиции и успешно установила оборудование средств радиоэлектронной борьбы.

"Благодаря своевременной реакции, меткой стрельбе и решительным действиям рядового Артема Гаврилова было сохранено оборудование средств радиоэлектронной борьбы, что способствовало значительно снизить количество ударов вражеских дронов по передовым позициям российских подразделений", - подчеркнули в Минобороны России.