Над регионами России сбили 55 украинских БПЛА

Из них 34 аппарата уничтожили в Ростовской области

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 - над территорией Ростовской области, 6 - над территорией Воронежской области, по 3 БПЛА уничтожено над территориями Краснодарского края и Липецкой области, 2 - над территорией Республики Крым и 7 - над акваторией Черного моря", - сообщили в военном ведомстве.