Губернатор Севастополя предупредил о тренировках флота

Учения проходят в районе Северного и Южного молов, Учкуевки, Любимовки и Качи

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Флот в Севастополе проводит тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) в районе Северного и Южного молов, Учкуевки, Любимовки и Качи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Учкуевки, Любимовки и Качи флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал Развожаев в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в Севастополе все спокойно.