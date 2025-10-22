Расчет "Торнадо-С" уничтожил военную технику и пехоту ВСУ в Харьковской области

Каждая ракета установки поразила цель, подчеркнули в Минобороны

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" группировки войск "Север" уничтожил боевую технику и живую силу противника в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В этот раз расчеты РСЗО "Торнадо-С" получили новые целеуказания. По данным разведки, боевики ВСУ на харьковском направлении сосредоточили в определенном месте боевую технику, вооружение и личный состав. Работает строго одна установка. Каждая ракета - поражение личного состава и боевой техники противника. Ракеты современной реактивной системы управляются с помощью спутниковой навигации", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что основными задачами "Торнадо-С" являются поддержка штурмовых групп, уничтожение опорных пунктов, а также скоплений сил и средств противника.