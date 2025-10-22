Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области

Танкисты вели огонь фугасными 125-мм снарядами

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Восток" уничтожили позиции и личный состав ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Экипажи танков Т-72Б3М 60-й мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанесли огневые удары по замаскированным позициям живой силы противника в Днепропетровской области. Разведкой были вскрыты участки, где подразделения ВСУ оборудовали огневые точки и места временного размещения неонацистов. Получив координаты целей, экипажи танков заняли огневые позиции и открыли огонь фугасными 125-мм снарядами", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что корректировку огня и контроль уничтожения целей выполняли операторы беспилотников в режиме реального времени. Это позволило экипажам отработать по целям с высокой точностью и минимальным расходом боеприпасов.