Ульяновские десантники за две недели сбили более 20 дронов "Баба-яга"

В случае обнаружения, операторы FPV-дронов ульяновских десантников сбивают их либо прямым столкновением - воздушным тараном, либо подходят максимально близко и дистанционно подрывают свой беспилотник, нанося критические повреждения и дрону ВСУ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Бойцы подразделений беспилотных летательных аппаратов ульяновского соединения ВДВ за последние две недели сбили более 20 дронов "Баба-яга". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Только за последние две недели на счету гвардейцев-ульяновцев - более 20 сбитых БПЛА типа "Баба-яга", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на кадрах объективного контроля показаны моменты поражения тяжелых беспилотников ВСУ, пытавшихся доставить сбросы на российские позиции. "В случае обнаружения, операторы FPV-дронов ульяновских десантников сбивают их либо прямым столкновением - воздушным тараном, либо подходят максимально близко и дистанционно подрывают свой беспилотник, нанося критические повреждения и дрону ВСУ", - пояснили там.