Операторы FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области
02:02
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Восток" сорвали ротацию подразделений ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе боевой работы расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Восток" организовали засады на маршрутах ротации формирований ВСУ в Днепропетровской области. Из засады было уничтожено два автомобиля типа пикап, перевозивших живую силу противника. В режиме свободной охоты расчеты ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили БМП противника, которая осуществляла ротацию личного состава ВСУ", - информировали в ведомстве.