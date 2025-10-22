Операторы FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области

Бойцы группировки войск "Восток" поразили два автомобиля, перевозивших солдат противника

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Восток" сорвали ротацию подразделений ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Восток" организовали засады на маршрутах ротации формирований ВСУ в Днепропетровской области. Из засады было уничтожено два автомобиля типа пикап, перевозивших живую силу противника. В режиме свободной охоты расчеты ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили БМП противника, которая осуществляла ротацию личного состава ВСУ", - информировали в ведомстве.