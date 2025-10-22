В зоне СВО заработал подготовительный центр для саперов Центральной группировки

Курс обучения проходят не только военнослужащие подразделения, но и личный состав других родов войск, рассказал руководитель объекта Дмитрий Тимочка

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Центр подготовки саперов Центральной группировки войск начал работу по обучению и повышению квалификации специалистов в тыловом районе проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Уникальный центр подготовки саперов группировки войск "Центр" начал работу по обучению и повышению квалификации специалистов инженерных войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Учебный центр сформирован на базе 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки", - рассказали в военном ведомстве.

Руководитель центра подготовки Дмитрий Тимочка рассказал, что курс обучения проходят не только военнослужащие подразделения, но и личный состав других родов войск. "Личный состав, принимающий участие в специальной военной операции, обязан знать минно-взрывное дело, знать инженерные боеприпасы - как их устанавливать, как обезвреживать и содержать", - подчеркнул военнослужащий.

В Минобороны отметили, что обучаемые проходят недельный курс подготовки в теоретических классах, разбирают устройства и принцип действия отечественных и иностранных инженерных боеприпасов. По словам руководителя центра, в план подготовки также входят практические выезды: личный состав вывозят на полигон, где военнослужащие своими руками производят подрывы, а также обезвреживание установок.

В военном ведомстве рассказали, что внимание также уделяется проведению бытового разминирования и обезвреживанию самодельных взрывчатых устройств: для этого оборудована учебная комната, имитирующая жилую квартиру, в которой заминировано более десятка бытовых объектов, в том числе выключатели света, окна, микроволновые печи, смесители и другие предметы домашнего обихода.

Также один из разделов обучения посвящен взрывчатым устройствам, которые противник применяет в комплексе с беспилотными летательными аппаратами для дистанционного минирования.