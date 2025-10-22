Расчет "Бук-М3" прикрыл подразделения РФ, сбив снаряд РСЗО HIMARS

Начальник расчета Дмитрий Коновалов рассказал, что ракета HIMARS является достаточно опасной, потому что, несмотря на свои небольшие размеры, является очень мощной

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" прикрыл российские подразделения, сбив снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск "Центр" обеспечил воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения ВСУ, сбив реактивный снаряд РСЗО HIMARS на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Как пояснил начальник расчета Дмитрий Коновалов, ракета HIMARS является достаточно опасной, потому что, несмотря на свои небольшие размеры, является очень мощной.

По его словам, расчет выполняет задачи по обнаружению и уничтожению скоростных маневрирующих, аэродинамических и баллистических целей. Он добавил, что в последнее время это снаряды РСЗО HIMARS, самолеты и "все, что летает".

Как отметили в Минобороны, за время спецоперации зенитно-ракетными расчетами группировки войск "Центр" были сбиты сотни воздушных целей, включая ударные беспилотники Bayraktar, РСЗО HIMARS и современные крылатые ракеты.