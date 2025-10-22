Расчет гаубицы Д-30 уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Корректировка огневого поражения велась с воздуха

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт с живой силой ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе боевой работы целью расчета 122-мм гаубицы Д-30 60-го отдельного гвардейского мотострелкового батальона 51-й общевойсковой армии стал опорный пункт украинских боевиков, выявленный разведчиками подразделения с помощью беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.

Корректировка огневого поражения велась с воздуха. В министерстве добавили, что эффективный удар по позициям ВСУ способствовал продвижению штурмовых групп и захвату опорного пункта противника без потерь.

В ведомстве отметили, что артиллерийские подразделения выполняют задачи по уничтожению техники, артиллерии и живой силы ВСУ на красноармейском направлении в круглосуточном режиме.