Бойцы Тихоокеанского флота провели учения по эвакуации и ремонту военной техники

Эвакуационные подразделения выполнили разведку с использованием БПЛА

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Войска и силы Тихоокеанского флота провели учения по эвакуации и ремонту поврежденной в бою военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Тактико-специальное учение по эвакуации и ремонту вышедшей из строя военной техники прошло в войсках и силах Тихоокеанского флота на Камчатке", - говорится в сообщении.

Эвакуационные подразделения выполнили разведку с использованием БПЛА. Также при помощи бронированных ремонтно-эвакуационных машин они произвели эвакуацию техники буксированием и погрузкой на тралы.

Как отметили в пресс-службе, для эвакуации условно застрявшей и подбитой техники тихоокеанцы задействовали кран-манипулятор, грузоподъемное оборудование, тяговую лебедку, электросварку, инструмент для пайки, резки, электрификации и гаечного ремонта. Там также уточнили, что время эвакуации колесной и гусеничной боевой техники применялись аэрозольные и дымовые завесы.

"Восстановление боеспособности поврежденной в учебном бою военной техники на полигоне было организовано с использованием полевых передвижных авторемонтных мастерских. Личный состав развернул мастерские по ремонту и обслуживанию техники, а также организовал подвоз материальных средств", - проинформировали во флоте. Кроме того, там сообщили, что при выполнении ремонтных работ специалисты выполнили нормативы по развертыванию мастерских и различным видам технического обслуживания военной и специальной техники в полевых условиях.

В пресс-службе добавили, что порядка 70 военнослужащих отдельного ремонтно-восстановительного подразделения приняли участие в учениях. Также было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.