Боец Фара: минометчики ВСУ "засветили" опорный пункт на Днепре и были уничтожены

Бойцы 215-го разведывательного батальона Ивановской дивизии ВДВ точными ударами FPV-дронов и сбросами боеприпасов уничтожили живую силу и замаскированный 120-мм миномет противника

ГЕНИЧЕСК, 22 октября. /ТАСС/. Минометчики ВСУ выдали расположение своего опорного пункта в правобережной части Херсонской области, попав в объектив камеры российского беспилотника. После этого бойцы 215-го разведывательного батальона Ивановской дивизии ВДВ точными ударами FPV-дронов и сбросами боеприпасов уничтожили живую силу и замаскированный 120-мм миномет противника, рассказал ТАСС старший разведчик - сапер роты спецназначения с позывным Фара.

"Они [минометчики ВСУ] там слишком расслабленно ходили: без бронежилетов, в тапочках, в шортах. <…> Мы разведали, решили его [опорный пункт] развалить. Как развалили, увидели там 120-мм миномет", - отметил военнослужащий.

Фара добавил, что ударными дронами также был уничтожен подвал, в котором укрывались украинские боевики.