Бойцы УФСБ по ДНР уничтожили две диверсионные группы ВСУ у Дзержинска

Также операторы "Горыныча" уничтожили замаскированный вражеский танк Т-80 вместе с экипажем

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по ДНР/ ТАСС

ДОНЕЦК, 22 октября. /ТАСС/. Бойцы подразделения УФСБ по ДНР "Горыныч" уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ у Дзержинска, сообщили в пресс-службе управления.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России во взаимодействии с 4-й ОМСБР Южного военного округа ведет охоту на украинских диверсантов на константиновском направлении. Бойцы ФСБ выследили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника, направлявшихся в сторону Дзержинска", - сообщили в управлении.

По данным ведомства, группы ВСУ пытались укрыться в блиндажах, где и были уничтожены.

Кроме того, в ходе доразведки прилегающей местности операторы "Горыныча" уничтожили замаскированный вражеский танк Т-80 вместе с экипажем.