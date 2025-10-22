Беспилотники от кузбасской компании прошли испытания на полигоне Минобороны

Дрон можно применять в самых суровых климатических зонах

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 22 октября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат "Урса" от резидента Кузбасского технопарка "Авиамашина" прошел успешные испытания на полигоне Минобороны РФ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

"Кузбасский БПЛА "Урса" прошел успешные испытания на полигоне Минобороны РФ. Наши инженеры собрали аппарат из российских низкотемпературных полимеров. Такое решение в авиации применено впервые. Оно позволяет кузбасскому беспилотнику работать при температурах от -40°C до +50°C без повреждений корпуса. Техсовет оборонного ведомства рекомендовал закупить опытную партию для войсковой апробации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что беспилотник является результатом применения целого комплекса отечественных технологий, которые устраняют ключевые слабости существующих аппаратов. При его создании использовался материал, который не трескается при ударах и грубых посадках, позволяя дрону выполнить задачу даже с серьезными повреждениями. Кроме этого, уникальная конструкция фюзеляжа исключает деформацию деталей, снижая трудозатраты на сборку, и позволяет быстро отремонтировать аппарат в полевых условиях. Также дрон можно применять в самых суровых климатических зонах - от арктических морозов до пустынной жары.

В последующем на базе предприятия планируется создать "Кузбасский центр беспилотных технологий". Его цель - объединить компетенции в создании коптеров, систем РЭБ и связи для формирования в регионе полного цикла разработки и производства беспилотных систем. "Создание центра соответствует стратегии технологического суверенитета России, задачам национального проекта "Беспилотные авиасистемы", диверсификации экономики Кузбасса и закреплению за регионом статуса одного из инновационных центров страны", - добавили в пресс-службе.