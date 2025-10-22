Генштаб ВС: законопроект о привлечении резервистов не затрагивает всех граждан

Документ также не предусматривает их призыва на военную службу, направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны, подчеркнул заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления ведомства вице-адмирал Владимир Цимлянский

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Законопроект Минобороны РФ о привлечении резервистов к защите объектов жизнеобеспечения не затрагивает всех российских граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, а также их направления в зону проведения специальной военной операции. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Подготовленный в инициативном порядке Министерством обороны Российской Федерации законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны", - подчеркнул Цимлянский.