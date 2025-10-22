Реклама на ТАСС
Резервисты будут направляться на сборы на основании указа президента РФ

Это будет касаться специальных и других военных сборов
09:41

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Резервистов будут направлять на специальные сборы на основании указа президента России. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Направление резервистов на специальные сборы, как и на другие военные сборы, будет осуществляться на основании указа президента Российской Федерации", - сказал он на брифинге. 

