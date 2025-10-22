В России резервисты пройдут огневую, инженерную и медицинскую подготовку

После завершения подготовки они допускаются к самостоятельному выполнению задач, отметил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Резервисты будут проходить огневую, инженерную и медицинскую подготовку перед самостоятельным выполнением задач. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"В ходе подготовки к выполнению задач резервисты в обязательном порядке проходят обучение по огневой, инженерной и медицинской подготовкам под руководством инструкторов Минобороны России, имеющих боевой опыт, и только после завершения подготовки допускаются к самостоятельному выполнению задач", - сказал он на брифинге.