Резервисты в ходе сборов сохранят за собой работу и заработок

В свою очередь Минобороны компенсирует затраченные работодателем денежные средства после завершения сборов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Резервисты, привлеченные к защите объектов жизнеобеспечения, сохранят за собой рабочие места и будут получать средний заработок. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"На время участия резервистов в мероприятиях за ними сохраняются рабочие места, а работодатели продолжают выплачивать средний заработок. В свою очередь Минобороны компенсирует затраченные работодателем денежные средства после завершения сборов", - сказал Цимлянский.