Резервистов не будут привлекать к участию в СВО и задачам за пределами России

Это подтверждается отдельными пунктами контракта

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Резервистов не будут привлекать к участию в специальной военной операции или выполнению задач за пределами России. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"В завершение нашего брифинга важно отметить, что в соответствии с законопроектом резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции и к выполнению задач за пределами Российской Федерации, а участвуют в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения только на территории своего родного региона, что подтверждается отдельными пунктами контракта", - сказал он на брифинге.