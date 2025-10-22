СФ одобрил льготные условия поступления на службу во ФСИН для ветеранов СВО

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому граждане, получившие травму на СВО, из-за которой негодны к военной службе, могут работать во ФСИН.

Также на службу во ФСИН могут поступить сотрудники учреждения, которые ранее приостанавливали в нем работу по причине того, что получили увечья в ходе спецоперации. Речь идет и о тех, кто заключил контракт на участие в спецоперации в добровольческих формированиях, а также о ветеранах боевых действий.

Перечень должностей, которые сможет занимать такая категория граждан в зависимости от увечий, будет определяться федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

Помимо этого, для службы младшим офицерам ФСИН и прапорщикам разрешено иметь неполное среднее образование по этой профессии. Документ также разрешает присваивать звание лейтенанта ФСИН любому служащему с высшим профильным образованием.

Законом также отменяется предельный возраст для поступления на службу во ФСИН. Действующие нормы запрещают поступать на службу лицам старше 40 лет.

Документом также было введено определение службы "в особых условиях" - зоне СВО, военного конфликта, ЧП или стихийного бедствия. Если сотрудник без уважительной причины откажется проходить службу в таких условиях, то с ним могут расторгнуть контракт. Одновременно с этим, с теми, кто служил в военизированных организациях на должностях, по которым предусмотрено присвоение спецзваний и нанимается для решения задач "в особых условиях", и с поступающими на службу впервые, контракт сразу заключается на целый год, и в отличие от остальных претендующих на должности, они не должны проходить вступительные испытания.

В случае подписания закона президентом РФ Владимиром Путиным нормы вступят в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования.