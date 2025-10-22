Трансляция

Путин по ВКС принял участие в тренировке ядерных сил. Видео

Президент России назвал плановой тренировку по управлению ядерными силами

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин по ВКС принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания.

Глава государства вышел на связь с Генштабом из Кремля.

По словам президента России, тренировка по управлению ядерными силами является плановой.

В Кремле сообщили о выполнении всех задач тренировки стратегических ядерных сил. Были выполнены пуски МБР и крылатых ракет. Кроме того, были задействованы комплексы "ЯРС", подводная лодка "Брянск" и самолеты дальней авиации ТУ-95МС, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.