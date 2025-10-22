Реклама на ТАСС
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Ивановки в Днепропетровской области

Министр обороны подчеркнул, что успешные боевые действия полка являются образцом отваги и мужества
13:23

Министр обороны РФ Андрей Белоусов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка с освобождением Ивановки в Днепропетровской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

"Поздравляю вас с доблестным выполнением боевой задачи. Сегодня вы в очередной раз доказали, что сплоченность, профессионализм и верность воинскому долгу побеждают любые трудности", - говорится в телеграмме Белоусова.

Белоусов подчеркнул, что успешные боевые действия полка при освобождении Ивановки являются образцом отваги и мужества.

"Каждый из вас, преодолевая сопротивление противника в ходе этих боев, проявил стойкость, инициативу и настоящий воинский дух", - отметил он.

Также министр обороны РФ поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что они с честью продолжат обеспечивать безопасность России и защищать ее национальные интересы. 

