ТАСС: ВС РФ успешно высадились на Карантинном острове в Херсоне

Российские бойцы отразили все попытки контратак ВСУ, сообщил командир разведывательного взвода

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 22 октября. /ТАСС/. ВСУ не ожидали удара ВС РФ на Карантинном острове в Херсоне, сразу после высадки удалось взять под контроль ключевые объекты. Об этом сообщил ТАСС командир разведывательного взвода.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Задача была сложная - форсировать водный рубеж под возможным огнем и создать плацдарм для дальнейшего наступления. Разведка боем показала, что противник не ожидал удара именно в этом месте. Наши ребята действовали быстро и слаженно. После высадки мы сразу же взяли под контроль ключевые объекты острова", - сказал он.

ВС РФ отразили все попытки контратак ВСУ на Карантинном острове Херсона, у противника большие потери, отметил командир.

"Противник пытался контратаковать, бросив в бой резервы, но мы были готовы. Все их попытки вернуть остров были отбиты с большими для них потерями. Местность здесь позволяет эффективно обороняться, и мы используем это преимущество", - сказал он.

По мнению военного, успех ВС РФ на Карантинном острове открывает возможности для контроля над западной частью города.

"Сейчас плацдарм закреплен. Ребята молодцы, проявили настоящую выучку и мужество. Этот успех открывает нам новые возможности для контроля над западной частью Херсона", - заявил он.