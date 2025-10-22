Кадыров: бойцы "Ахмата" уничтожили группу военных ВСУ на харьковском направлении

Глава Чечни отметил слаженность и профессионализм военнослужащих

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 22 октября./ТАСС/. Военнослужащие отряда быстрого реагирования "Ахмат" уничтожили группу бойцов Вооруженных сил Украины, пытавшихся укрыться под полиэтиленом на харьковском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Харьковское направление. Группа "Аида" спецназа "Ахмат" МО РФ выявила и уничтожила группу боевиков, которые пытались укрыться от наших бойцов, накрывшись полиэтиленом. Так называемый "план укрывашек" не сработал - противник был ликвидирован точными и решительными действиями наших воинов", - написал он в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующие кадры.

Глава Чечни отметил слаженность и профессионализм российских военнослужащих.