ВС РФ закрепляются на Карантинном острове в Херсоне

Российские бойцы оборудуют позиции и минируют подступы к плацдарму

ГЕНИЧЕСК, 23 октября. /ТАСС/. Российские военные закрепляются на Карантинном острове в Херсоне, оборудуют позиции и минируют подступы к плацдарму. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В настоящее время проводится закрепление на достигнутых рубежах, инженерное оборудование позиций и минирование подступов к плацдарму. Осуществляются мероприятия по стабилизации линии фронта и организации бесперебойного снабжения подразделений. Следующим этапом станет расширение плацдарма и налаживание стабильного снабжения", - сказали в ведомстве.