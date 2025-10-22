ВС РФ при зачистке Карантинного острова подавили все очаги сопротивления ВСУ

Установить контроль над некоторыми крупными объектами удалось благодаря внезапным и решительным действиям водного десанта

ГЕНИЧЕСК, 23 октября. /ТАСС/. Российские военные во время зачистки Карантинного острова Херсона подавили все огневые точки и очаги сопротивления ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Внезапные и решительные действия водного десанта позволили установить контроль над некоторыми крупными объектами на острове. В ходе зачистки были подавлены все выявленные огневые точки и очаги сопротивления противника со стороны ВСУ", - сказали в ведомстве.