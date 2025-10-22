ВС РФ при зачистке Карантинного острова подавили все очаги сопротивления ВСУ
Редакция сайта ТАСС
22:01
обновлено 22:05
ГЕНИЧЕСК, 23 октября. /ТАСС/. Российские военные во время зачистки Карантинного острова Херсона подавили все огневые точки и очаги сопротивления ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Внезапные и решительные действия водного десанта позволили установить контроль над некоторыми крупными объектами на острове. В ходе зачистки были подавлены все выявленные огневые точки и очаги сопротивления противника со стороны ВСУ", - сказали в ведомстве.