Дочь российского бойца рассказала об издевательствах ВСУ над пленными

Украинские солдаты выводили военнослужащих РФ на мороз без одежды и избивали, сообщила Татьяна

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

УФА, 23 октября. /ТАСС/. ВСУ издевались над пленными в украинском лагере для российских военнослужащих, выводя их на мороз без одежды и избивая. Об этом ТАСС рассказала дочь вернувшегося из плена бойца ВС РФ Татьяна.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее ТАСС сообщали в силовых структурах, что семье военнослужащего Василия из башкирского Стерлитамака удалось вернуть его из украинского плена, не поддавшись на шантаж со стороны украинских спецслужб и вовремя обратившись в правоохранительные органы.

"Они издевались: могли в мороз вывести почти без одежды стоять несколько часов. Один раз, рассказал папа, три часа стояли под дождем просто в пижамах. А они (украинцы - прим. ТАСС) сидели и смеялись. Могли завести в подвал, завязать глаза, руки и избивать", - сказала она, уточнив, что пытки и издевательства прекращались на время, когда в лагерь в районе Львова для российских пленных приезжали с проверкой сотрудники Международного комитета Красного Креста.

Татьяна также рассказала, что ее отец попал в лагерь с серьезными ранениями, медицинская помощь там ему практически не оказывалась. "Его не лечили, только поливали зеленкой. У него было пробито легкое, разорвано колено, осколки по всей правой стороне, перебита рука правая, оторван палец. <…> Когда он попал в госпиталь (на территории России после возвращения из плена - прим. ТАСС), врач была в шоке. Спросила: "Как вы выжили?" - сказала Татьяна.