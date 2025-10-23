Расчеты FPV-дронов на оптоволокне уничтожили танк ВСУ в Харьковской области

Удар БПЛА обеспечил дальнейшую работу штурмовых подразделений ВС РФ на этом направлении

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Запад" уничтожили танк ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащими разведывательного подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии, выполняющими задачи в составе группировки войск "Запад", в районе населенного пункта Купянск Харьковской области была выявлена боевая работа танков ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на вражескую технику. Расчеты FPV-дронов, умело управляя дронами-камикадзе точными попаданиями уничтожили танк противника", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что уничтожение танка ВСУ обеспечило дальнейшую работу штурмовых подразделений российских войск на данном направлении.