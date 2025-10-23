Штурмовик Горын: в Полтавке ВС РФ уничтожили наемника ВСУ при попытке атаки

С иностранцем пытались поговорить, но он не понимал речь российских бойцов, рассказал военнослужащий

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Российские штурмовики в ближнем бою в селе Полтавка Запорожской области уничтожили иностранного наемника, который пытался атаковать бойцов РФ. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Горын.

"Наши ребята, да, встречали иностранца, у них был контакт [бой] с ним. Противник был уничтожен. <...> С ним пытались войти в контакт, пытались поговорить, но он нас не понимал, так же и наши его не понимали, речь была иностранная. И произошел сам бой", - рассказал штурмовик.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Полтавка в Запорожской области.