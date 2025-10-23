Штурмовик Тихий: ВС РФ существенно продвинулись за пределами Полтавки

Российские военнослужащие начали брать следующие лесополки, рассказал боец

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Российские войска после освобождения села Полтавка существенно продвинулись вглубь обороны ВСУ в Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Тихий.

"Да мы уже вышли за пределы Полтавки. Уже начали брать следующие лесополки", - рассказал штурмовик.

Он уточнил, что часть ближайших к населенному пункту лесополос уже под контролем ВС РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Полтавка в Запорожской области.