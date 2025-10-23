Боец Горын: солдаты ВСУ пытались отступить при виде штурмовиков РФ в Полтавке

Немало украинских солдат уничтожили во время боев, рассказал штурмовик группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Часть украинских военнослужащих при виде российских штурмовиков в Полтавке попытались отступить, рассказал ТАСС штурмовик 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Горын.

"Враг при виде нас начал убегать, сразу отступать начинали", - рассказал штурмовик.

При этом, как уточнил военнослужащий, в населенном пункте оставалось немало личного состава ВСУ, который были уничтожен в ходе боев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Полтавка в Запорожской области.