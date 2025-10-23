Боец Горын: солдаты ВСУ пытались отступить при виде штурмовиков РФ в Полтавке
02:01
ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Часть украинских военнослужащих при виде российских штурмовиков в Полтавке попытались отступить, рассказал ТАСС штурмовик 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Горын.
"Враг при виде нас начал убегать, сразу отступать начинали", - рассказал штурмовик.
При этом, как уточнил военнослужащий, в населенном пункте оставалось немало личного состава ВСУ, который были уничтожен в ходе боев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Полтавка в Запорожской области.