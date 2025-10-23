Операторы FPV-дронов уничтожили БТР Stryker и пикап ВСУ возле Константиновки

С помощью американской техники противник пытался доставить живую силу на передовую

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили американский бронетранспортер (БТР) Stryker производства США и пикап ВСУ в районе Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие Южной группировки войск в районе населенного пункта Константиновка уничтожили бронетранспортер Stryker производства США и пикап ВСУ", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что с помощью американской техники противник пытался осуществить доставку живой силы на передовую. Сначала БТР подорвался на российской мине, после чего его добили наши ударные беспилотники. На пикапе украинские военные планировали доставить на свои позиции ракеты к противотанковому комплексу. Благодаря умелым действиям операторов FPV-дронов автомобиль вместе со смертоносным грузом был уничтожен.