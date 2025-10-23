ВС РФ уничтожили из миномета на дальности 15 км пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллерийский удар помешал дальнейшей обороне противника на красноармейском направлении и обеспечил продвижение штурмовых групп

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Артиллеристы Центральной группировки войск уничтожили из самоходного тяжелого 240-мм миномета "Тюльпан" пункт управления (ПУ) беспилотной авиацией ВСУ с расстояния более 15 км на красноармейском направлении СВО, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет 240-мм самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Центр" уничтожил укрепленный пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции. Получив разведданные, расчет оперативно выдвинулся на огневую позицию, развернул орудие и выполнил серию точных выстрелов на расстоянии более 15 километров", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что артиллерийский удар помешал дальнейшей обороне противника на данном участке, обеспечил продвижение штурмовых групп "Центра" вглубь позиций ВСУ.