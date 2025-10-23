Боец Тихий: при освобождении Полтавки ВС РФ использовали трофейные рации

Благодаря применению устройств противника удалось выполнить несколько боевых задач, отметил штурмовик 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток"

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Российские войска в селе Полтавка Запорожской использовали трофейные рации, рассказал ТАСС штурмовик 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Тихий.

"Товарищи боевые захватили рации противника, слушали то, о чем говорит противник. Передавали все шифры своим старшим", - сказал боец.

Он подчеркнул, что использование раций ВСУ позволило выполнить несколько задач.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Полтавка в Запорожской области.