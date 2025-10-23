Боец Орелик: для захода в Полтавку ВС РФ вброд перебрались через реку

Российские военнослужащие заходили сразу с нескольких направлений, окружая противника, отметил штурмовик 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" для захода в село Полтавка Запорожской области были вынуждены перебраться через реку. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Орелик.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Подошли к населенному пункту, а там река, пришлось идти вброд через речку", - рассказал штурмовик.

По его словам, бойцы РФ заходили сразу с нескольких направлений, окружая противника. При этом, уточнил боец, наибольшую опасность для штурмовиков представляли высокая концентрация мин и дронов ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Полтавка в Запорожской области.