Расчет "Мста-С" уничтожил опорный пункт ВСУ на сватовско-купянском направлении

Цели обнаружила воздушная разведка, отметили в Минобороны

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ на сватовско-купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 275-го самоходного артиллерийского Тарнопольского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" огнем из 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" уничтожили опорный пункт ВСУ на сватовско-купянском направлении", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что после получения разведданных о местонахождении цели от операторов БПЛА расчет САУ "Мста-С" оперативно подготовил орудие. Беглым огнем из 152-мм пушки с использованием осколочно-фугасного снаряда с увеличенной дальностью действия уничтожил опорный пункт ВСУ вместе с личным составом. После выполнения задачи расчет САУ замаскировал боевую машину и покинул огневую позицию.

В министерстве отметили, что благодаря четкой координации действий артиллеристов 1-й гвардейской танковой армии были успешно поражены различные объекты противника, включая склады боеприпасов, мобильные артиллерийские системы западного производства, а также площадки для взлета БПЛА и командные пункты управления дронами ВСУ.