Боец Горын: ВСУ бросили основные силы, чтобы помешать ВС РФ зайти в Полтавку

Украинское командование не задействовало личный состав на этом участке фронта, используя артиллерию, минометы и БПЛА, рассказал штурмовик группировки войск "Восток"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Украинские войска основные силы бросили на то, чтобы помешать российским штурмовикам войти в село Полтавка Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Тихий.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Основные силы они [ВСУ] бросили на то, чтобы не дать нам зайти в Полтавку. Они не задействовали живую силу [на этом участке фронта], были артиллерия, минометы, птички именно в наш квадрат", - рассказал штурмовик.

Он подчеркнул, что попытки оказались напрасными. ВС РФ, как уточнил военнослужащий, работали малыми группами, передвигаясь максимально осторожно с учетом всех рисков и текущей обстановки. Вел российских военнослужащих дрон, оператор которого в реальном времени следил за картинкой с неба.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Полтавка в Запорожской области.