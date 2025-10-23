В Ленобласти военнослужащие Балтфлота обезвредили боеприпасы времен ВОВ

Взрывоопасные предметы обнаружили водолазы частной гражданской организации

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Балтийского флота/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Водолазы-подрывники Балтийского флота обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Балтфлота.

"Водолазы-подрывники отряда специального назначения по борьбе с ПДСС Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота произвели уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в водах Финского залива вблизи населенного пункта Стрельна", - говорится в сообщении.

Взрывоопасные предметы обнаружили водолазы частной гражданской организации в ходе обследования акватории. После получения извещения группа водолазов Ленинградской военно-морской базы выдвинулась по указанным координатам и подтвердила наличие снарядов в том месте.

Группа военнослужащих и противодиверсионный катер типа "Грачонок" организовали оцепление района как с береговой, так и с морской черты, а водолазы-подрывники произвели закладку взрывного устройства и дальнейшее уничтожение снарядов. При проведении мероприятия были соблюдены все необходимые меры и требования безопасности.