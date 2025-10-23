Боец Горын: активные штурмовые действия в Полтавке на Запорожье заняли два дня

В общей сложности на освобождение населенного пункта ушло 20 дней, рассказал штурмовик группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Два дня понадобилось штурмовикам группировки войск "Восток" для штурма и зачистки села Полтавка Запорожской области, сообщил ТАСС штурмовик 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Горын.

"Пару дней заняли активные штурмовые действия", - сказал штурмовик.

При этом, как уточнил военнослужащий, в общей сложности, вместе с подходами к населенному пункту, на освобождение Полтавки ушло порядка 20 дней.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Полтавка в Запорожской области.