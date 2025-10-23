Спецназовцы "Центра" поразили беспилотниками личный состав и технику ВСУ

Удар по формированиям противника ВС РФ нанесли ночью

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА спецназа в составе группировки "Центр" уничтожили живую силу и технику формирований ВСУ в ночных условиях на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожают живую силу и бронетехнику противника во время попыток ночной ротации подразделений ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что боевая работа операторов FPV-дронов спецназа группировки войск "Центр" в районах ротации и на логистических маршрутах истощает обороняющиеся подразделения ВСУ, обеспечивает необходимый темп наступления ВС РФ и позволяет штурмовым подразделениям продвигаться в глубь обороны противника.