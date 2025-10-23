Расчет БПЛА в режиме свободной охоты уничтожил пикап ВСУ в Харьковской области
02:04
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Расчет ударного беспилотника (БПЛА) группировки войск "Север" в режиме свободной охоты уничтожил пикап с военнослужащими противника в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе боевой работы расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Север" организовали засады на маршрутах передвижения мобильных огневых групп и ротации подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. В режиме свободной охоты операторы ударных дронов успешно уничтожили пикап с одной из групп неонацистов, предпринявших попытку перемещения на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.