Расчет БПЛА в режиме свободной охоты уничтожил пикап ВСУ в Харьковской области

Украинские солдаты пытались провести ротацию

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Расчет ударного беспилотника (БПЛА) группировки войск "Север" в режиме свободной охоты уничтожил пикап с военнослужащими противника в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Север" организовали засады на маршрутах передвижения мобильных огневых групп и ротации подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. В режиме свободной охоты операторы ударных дронов успешно уничтожили пикап с одной из групп неонацистов, предпринявших попытку перемещения на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.